INVITÉE RTL - La mise en scène autour des vœux d'Emmanuel Macron est "ridicule", selon Raphaëlle Remy-Leleu

Comme chaque année, le président de la République va présenter ses vœux aux Français à la télévision le 31 décembre, depuis le palais de l'Elysée. Dans un contexte international et sociétal compliqué, le président va essayer de donner le moral à la population.

Pour Raphaëlle Remy-Leleu, invitée au micro de RTL, ce n'est pas le fond du discours qui pose problème, mais la forme. Selon elle la mise en scène autour des vœux d'Emmanuel Macron est "ridicule". En effet, "Emmanuel Macron, l'homme face à la mer, à Brégançon, avec sa plume, qui réfléchit, ça va un petit peu loin dans la figure romantique du président de la République."

Pour la conseillère de Paris, les vœux tournent autour d'Emmanuel Macron, elle regrette donc que ce ne soit pas simplement la parole du président de la République. Et d'ajouter : "Quand est-ce que les voeux d'Emmanuel Macron ne seront plus les voeux d'Emmanuel Macron, mais bien quelque chose de plus collectif et de plus commun ?"



