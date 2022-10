La ville de Nantes est victime d'un enchaînement de faits divers terribles. Une mère de famille de 47 ans est morte après avoir été agressée en pleine rue par arme blanche dimanche 16 octobre. Début septembre, 4 individus lourdement armés auraient enlevé un homme en pleine rue, à proximité de la gare sud. Invitée de Focus Dimanche sur RTL, Johanna Rolland, la maire de Nantes a exprimé "sa compassion à l'égard des victimes et de leurs proches et de la colère".

"Oui, il y a dans notre ville aujourd'hui une situation grave. La sécurité est un droit pour chacun. Je suis au travail", ajoute-t-elle. "On a aujourd'hui une réalité dans notre pays et dans nos grandes villes, c'est que les trafics de drogue gangrènent nos villes et un certain nombre de quartiers", dit l'élue. La maire de Nantes demande plus de moyens en matière de police et de justice, "un des maillons faibles à Nantes".

En 2021, 1.883 faits de coups et blessures volontaires ont été enregistrés. "Nantes connait des faits divers, des situations graves, c'est une réalité. Mais je le dis clairement, à Nantes, il n'y a aucun secteurs où les pouvoirs publics ne peuvent pas aller", dit Johanna Rolland. "Nous avons besoin de mobiliser tous les moyens (...) Je le redis, je tire la sonnette d'alarme".

