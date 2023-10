INVITÉE RTL - Arras : "On ne combat pas la barbarie en s’asseyant sur l’État de droit", estime Clémentine Autain

Mohammed Mogouchkov, 20 ans, faisait l'objet depuis cet été d'un suivi actif de la DGSI. Ce fiché S pour radicalisation - dont un des frères dort en prison pour son implication dans un projet d'attentat - était notamment sur écoutes, faisait l'objet de surveillances physiques. "Cette personne était en contact avec d'autres personnes radicalisées. Il était sous écoute téléphonique depuis plusieurs jours. On se doutait de quelque chose [on, en parlant de la DGSI]", a expliqué dans la soirée du 13 octobre, sur le plateau du JT de TF1, Gérald Darmanin.

La veille du drame, jeudi 12 octobre, l'assaillant a été contrôlé, mais il ne représentait aucune menace et ne portait aucune arme, a insisté le ministre de l'Intérieur, évoquant "un contre-la-montre" qui a donc été perdu. Mohammed Mogouchkov est né en Ingouchie en 2003, une province russe attenant à la Tchétchénie. Il est arrivé en France en 2008 avec sa famille (il a deux frères et deux sœurs), d'abord en Bretagne, puis à Arras en 2015.

En 2018, le père a été expulsé vers la Russie, son pays d'origine, pour des raisons administratives. Fallait-il expulser Mohammed Mogouchkov, lui qui avait présenté une requête de réexamen de sa demande d'asile, jugée irrecevable, avant que son recours ne soit rejeté l'année dernière ? Gérald Darmanin a précisé vendredi 13 octobre que le jeune homme n'avait pas pu être expulsé, car il était arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Des exceptions existent toutefois, selon la loi, dans le cas notamment de comportements liés à des "activités terroristes".

"Comment est-ce possible que quelqu'un qui a grandi sur notre sol puisse en arriver là?", s'est questionnée, ce dimanche 15 octobre sur le plateau du Grand Jury RTL, M6 et Le Figaro, Clémentine Autain. Pour la députée insoumise de Seine-Saint-Denis, "on ne combat pas la barbarie en s'asseyant sur l'État de droit, en faisant en sorte que des enfants de moins de 13 ans soient renvoyés dans des pays dans lesquels ils n'ont pas grandi." Et de conclure : "Si on va dans cette logique, on est en rupture avec les traités, les conventions sur le droit de l'enfant international que la France a signés."