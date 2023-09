La douleur d'une mère et l'émotion toujours très vive à Marseille, trois jours après le tir qui a couté à la vie à Socayna, cette étudiante de 24 ans, touchée par une balle de kalachnikov alors qu'elle était chez elle, dans sa chambre au 3ᵉ étage d'un immeuble du Xe arrondissement... Une victime collatérale du trafic de drogue.

C'est sa petite soeur et sa mère qui l'ont découverte. Sa mère, Layla, s'est confiée à nos confrères de M6. "Dimanche, on a entendu des tirs de kalachnikovs. L'une de mes filles m'a dit : 'Je vais récupérer mon chargeur dans la chambre de Socayna'. Elle est entrée. J'ai entendu des cris. J'ai vu ma fille par terre. Du sang... Une rivière. J'ai crié, j'ai essayé de faire un massage cardiaque...", raconte-t-elle en retenant ses sanglots.

"Je savais qu'elle était morte et qu'elle ne reviendrait plus. C'était une belle fille, étudiante à la fac. Elle m'a laissée. Je ne sais pas pourquoi elle m'a laissée... trop tôt. La vie, pour moi c'est fini. J'ai plus rien dans la vie...", poursuit-elle, submergée par l'émotion.

Un entretien à retrouver en longueur dans le journal de la mi-journée de M6 ce 13 septembre 2023, 12.45.

