INVITÉ RTL - Soignants non-vaccinés : "Il y a un problème d'éthique", à les réintégrer explique François Braun

Alors que la pression monte pour le gouvernement quant à une possible réintégration du personnel soignant non-vacciné, François Braun, ministre de la Santé a évoqué un "problème d'éthique" : "Il y a 1.050 infirmiers sur les 300.000. Il y a une problème de santé et un problème d'éthique professionnelle", a-t-il expliqué ce dimanche 20 novembre dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

"Le problème des soignants non-vaccinés est à deux niveaux. D'abord de la sécurité sanitaire. Acceptons-nous que des gens qui ne sont pas suffisamment protégés soient à proximité des gens les plus fragiles ? On meurt encore du Covid, tous les jours en France. Et il y a un problème d'étique professionnelle. Et cela revient de la part des vaccinés qui nous disent que ceux qui n'étaient pas là pour nous aider vont revenir", a-t-il détaillé.

Le ministre de la Santé annonce avoir saisi la haute autorité de santé afin de rendre son avis "en début d'année" sur les vaccinations obligatoires ainsi que le Conseil consultatif national d'étique qui rendra également un avis sur la question. Quoi qu'il en soit, François Braun l'affirme : "Ce n'est pas cela qui va régler la crise de l'hôpital".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info