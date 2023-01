INVITÉ RTL - Retraites : "Si on ne fait rien, on a un mur en face de nous", prévient un député

La Première ministre Élisabeth Borne reçoit ce mardi 3 et mercredi 4 janvier les partenaires sociaux pour une toute dernière série de consultations avant la présentation officielle du texte de la réforme des retraites, réforme à laquelle 54% des Français sont opposés selon notre grande enquête Toluna Harris Interactive pour RTL. "Le gouvernement essaie avant tout de discuter le plus possible et c'est bien normal", dit ce mardi matin sur RTL Frédéric Valletoux, député Horizons de Seine-et-Marne.

"Je me méfie de ces sondages sur des objets non identifiés, une réforme des retraites, évidemment que ça peut faire peur. Il y a aussi des nouveaux droits qui vont être ouverts à l'occasion de cette réforme. Un certain nombre de choses qui sont des avancées sociales", ajoute-t-il.



De son côté, Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT reste opposée à ce projet. "Les mesures phares de cette réforme ce sont le report de l'âge de départ à la retraite et l'allongement de la durée de cotisation. On voit bien qu'il y a un blocage sur lequel le gouvernement ne veut absolument pas discuter", déplore-t-elle.

"Si on ne fait rien, on a un mur en face de nous. Si on continue à siffloter et à faire semblant qu'il ne se passe rien et on va aller dans le mur", rétorque Frédéric Valletoux.

