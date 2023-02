Ce lundi 20 février, François Heisbourg, diplomate et conseiller pour l'Europe de l'institut international d'études stratégiques était l'invité de RTL. Le spécialiste en géopolitique présent la semaine dernière au sommet de Munich, publie Les leçons d'une guerre, un livre sur la guerre en Ukraine à paraître mercredi 22 février aux éditions Odile Jacob.

Car pour François Heisbourg, il n'est jamais trop tôt pour tirer des leçons d'un conflit : "Lorsqu'on est au début d'une grande guerre, assez rapidement les grands traits les axes essentiels de cette guerre apparaissent", souligne-t-il en préambule. Et d'admettre cependant que ses conclusions sur la guerre qui ravage l'Ukraine depuis 1 an ne donnent "aucune indication sur la durée de la guerre et sur la façon dont elle va se terminer".

Le diplomate est également revenu sur les déclarations d'Emmanuel Macron, qui a indiqué qu'il souhaitait la défaite de la Russie sans vouloir "l'écraser" : "Le problème de la guerre, c'est qu'il est très difficile de faire du en même temps sans en subir les conséquences, sans qu'à la fin tout le monde se foute de votre gueule", a-t-il pointé, ajoutant que cette séquence "a largement défait l'excellente impression qu'Emmanuel Macron avait faite à Munich".

"Emmanuel Macron a perdu en 2022 une occasion formidable de prendre le leadership des opérations en Europe. Il a préféré consacrer ses efforts dans un impossible 'en même temps' avec Poutine", a estimé François Heisbourg.

