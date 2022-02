INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Nous expulserons 56% des étrangers", dit Peltier

"Je veux arrêter les flux et mettre l'immigration à zéro, c'est-à-dire réduire l'immigration légale", avait déclaré Éric Zemmour au micro de RTL en décembre dernier, expliquant vouloir "s'en prendre à l'immigration légale". Invité du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro dimanche 6 février, Guillaume Peltier, le porte-parole du candidat, est revenu sur cette proposition, avec quelques précisions sur les chiffres.

"Nous expulserons les 25% de détenus étrangers dans nos prisons françaises, ce qui représente 15.000 étrangers", détaille d'abord le numéro 2 de Reconquête. Concernant "les binationaux délinquants", ces derniers seront "déchus de leur nationalité" française. Enfin, "un étranger qui serait au chômage plus de six mois n'aurait pas vocation à rester sur le territoire national" affirme Guillaume Peltier. Alors que "seulement 44% des étrangers en France travaillent", 2,5 millions de personnes seraient alors expulsées.

Selon lui, ces différentes propositions montrent "toute la différence entre la classe politique et Éric Zemmour". Ainsi, "la première a choisi de faire une politique de priorité et de soutien aux étrangers, les Français n'en veulent plus et n'en peuvent plus", estime-t-il, alors "qu'avec Éric Zemmour, notre priorité, ce sont les Français".