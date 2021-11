INVITÉ RTL - Pouvoir d’achat : Jadot demande à "la famille Mulliez de partager le gâteau”

"Après 12 ans dans une même entreprise, vous avez des gens qui touchent 1200€". Le candidat écologiste pour la présidentielle 2022 estime que les salaires de certains employés sont indignes. Il vise directement le groupe Mulliez, qui détient Leroy Merlin et Décathlon, alors que des salariés du Leroy Merlin de Dourges (Pas-de-Calais) sont en grève depuis une quinzaine de jours.

"Je demande à la famille Mulliez, je demande aux dirigeants de Leroy Merlin, de partager un peu le gâteau", a-t-il lancé avant des négociations qui auront lieu mardi à Dourges. Le député européen ne comprend pas comment une entreprise qui "a fait des milliards et des milliards pendant la pandémie" peut si peu payer ses salariés.

Il a ajouté qu'"on a 5 millions de Français qui se sont battus pendant la pandémie pour tenir la société" et qui ne sont pas valorisés. "Moi président, il y aura une négociations dans tous ces secteurs, pour relever les salaires, changer les statuts et sauver la santé des ces femmes et ces hommes" a conclu Yannick Jadot.