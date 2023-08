INVITÉ RTL - Naufrage dans la Manche : Pierre-Henri Dumont (LR) dénonce le "laxisme" du gouvernement

Le dernier naufrage en date d'un bateau de migrants dans la Manche, samedi 12 août, est venu alourdir le bilan des morts engendrés par les drames migratoires ces derniers mois. Au moins six Afghans ont péri lors de cette catastrophe. Invité à réagir au micro de RTL ce lundi 14 août, Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais, estime qu'une telle tragédie résulte de la politique du gouvernement.

"Il faut interdire complètement l'accès au littoral" français, préconise d'emblée le parlementaire. "Il y a un règlement qui existe, qui est signé et concomitant à l'adhésion à l'Union européenne et qui n'est pas appliqué", fait-il valoir. "On ne peut pas se dire qu'on fait le maximum si on n'applique pas les textes en vigueur", poursuit Pierre-Henri Dumont.

Et d'affirmer : "Le laxisme migratoire du gouvernement crée des morts dans la Manche et la mer du Nord". Pour pallier cette situation, l'élu souhaite "rétablir le délit de séjour régulier sur une bande-frontière littorale Manche-Mer du Nord". Avec pour conséquence d'"envoyer tout étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention administratif, s'il est dans cette bande", précise le député calaisien. Une proposition des Républicains dans le cadre de la loi Immigration, présentée par l'exécutif à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info