INVITÉ RTL - Menacé de décapitation, le député Mendes dénonce "des terroristes de canapé"

"Je viendrai te décapiter. Un 7mm pour te neutraliser, un couteau pour te terminer." Ludovic Mendez, député LaRem de Moselle, a décidé de rendre public ce message pour alerter contre les menaces de mort presque quotidiennes que reçoivent certains députés sur leurs sites internet ou réseaux sociaux.

Alors qu'un sondage révèle que 13% des Français jugent légitimes les violences envers les députés, une référente à l'Assemblée Nationale vient d'être nommée pour gérer ces cas inquiétants. "Ce sont des terroristes de canapé. Je ne veux pas pousser à la confrontation mais en démocratie, on ne menace pas les gens", a déclaré Ludovic Mendez avant d'ajouter que "c'est une base de la dignité humaine.



L’homme de 34 ans clame qu’il n’a pas peur car son “engagement est plus fort que le reste” mais que son entourage s’inquiète pour lui. “60% des Français comprennent la violence contre nous. C’est comme si c’était normal. Or, on ne doit accepter la violence pour personne. On doit combattre une forme de terrorisme intellectuel”, a-t-il confié.

Cinq députés LaRem ont avoué avoir reçu des menaces de morts lors des trois dernières semaines. Il en est de même pour Jean-Luc Mélenchon



