INVITÉ RTL - Le contrôle technique des deux-roues "pas mis en œuvre avant la fin d'année", annonce Beaune

"Oui, il y aura un contrôle technique pour les deux-roues". Invité de RTL ce mercredi 7 juin, Clément Beaune a réaffirmé sa volonté de voir les motard se soumettre au contrôle technique. Conscient de l'impopularité de cette mesure, le ministre délégué en charge des Transports a veillé à se montrer "rassurant".

Il a ainsi indiqué que ce contrôle technique ne sera pas mis en place au 1er août. "La mise en œuvre mettra un peu plus de temps. Ce ne sera pas avant la fin de l'année", a-t-il précisé.

Le ministre délégué en charge des Transports souhaite que le prix de ce contrôle technique soit de 50 euros. "Je ne souhaite pas que ce soit une occasion pour se faire de l’argent. C’est une obligation de sécurité routière (...) Il faut que ce soit le moins couteux possible et le plus pragmatique possible".



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info