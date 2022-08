Malgré le nombre de députés de la Nupes, les accusations d'invectives et de mises en scène, le groupe parlementaire peine à se dresser devant la majorité à l'Assemblée nationale. Ce vendredi matin sur RTL, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, a tenu à préciser que la Nouvelle alliance écologique et sociale n'était "pas majoritaire", et a déploré les "caricatures" à l'encontre de son groupe.

"Nous avons été élus pour défendre un certain nombre de convictions et de propositions, c'est ce que nous avons fait et ce que nous faisons toujours (...) On nous caricature beaucoup. Moi qui ait assisté à l'ensemble des séances à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas dans le coup d'éclat permanent, nous sommes dans l'argumentation. Nous défendons des positions, c'est notre rôle", a affirmé Manuel Bompard.

Le député des Bouches-du-Rhône a néanmoins admis "des débats vifs et sanguins" avec "une volonté de convaincre et d'argumenter" : "Il faut dire les choses, nous sommes dans notre rôle, c'est à dire un parti d'opposition à Emmanuel Macron. La majorité tente de nous caricaturer mais cela jette un discrédit sur l'Assemblée nationale (...) Depuis les élections, nous avons une Assemblée qui vit, qui parfois met en minorité le gouvernement", s'est-il félicité.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info