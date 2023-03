INVITÉ RTL - Jean-Luc Mélenchon répond à Éric Zemmour : "Je ne suis pas son ami"

Jean-Luc Mélenchon "copain" d'Éric Zemmour ? Dans son nouveau livre, Je n'ai pas dit mon dernier mot, le président de Reconquête ! évoque notamment son "amitié intellectuelle" avec le leader de La France Insoumise.

Et dans Quelle histoire !, sur France 2, l’ancien candidat à la présidentielle a rappelé qu’ils se connaissaient "depuis très longtemps", "depuis 30 ans", et que les deux hommes ont été de "bons copains".



"Il fait le kéké !", a réagi Jean-Luc Mélenchon dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, ce dimanche 19 mars. Avant d'ajouter avec un ton grave : "Je dis à tous ceux qui m’écoutent : 'N’allez jamais dîner, déjeuner, ou à un anniversaire avec un journaliste, vous risquez de le retrouver candidat fasciste à une élection !' Ne faites pas la même erreur que moi."



Il y a un truc qui ne tourne plus rond dans sa tête Jean-Luc Mélenchon

Le chef de file des Insoumis a ensuite raconté l'anniversaire d’Éric Zemmour auquel il a assisté : "Je me suis dit 'Ce type est dingo'. Il y avait devant la porte des grenadiers habillés en uniformes de Napoléon et quand on a amené le gâteau d’anniversaire - il y avait toutes sortes de personnalités, il n’y avait pas que moi - il s’est mis à faire tirer le canon à son gloire !"

Mélenchon poursuit ensuite : "Je pense qu’il y a un truc qui ne tourne plus rond dans sa tête. Je ne suis pas son ami, je déteste ce qu’il raconte. Il conspire contre l’unité de notre pays en se comportant de la manière dans laquelle il se comporte. Cette islamophobie grossière qu’il exprime continuellement me dégoûte".



