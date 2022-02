INVITÉ RTL - "Je ne changerai aucun prénom" affirme Éric Zemmour

Invité du Petit-déjeuner présidentiel ce lundi 28 février, Éric Zemmour affirme ne "vouloir changer aucun prénom." Le candidat de Reconquête! demande, "à tout le monde et en particulier à ceux qui viennent vivre chez nous de s'assimiler." Selon lui, donner un prénom français à son enfant est un signe d'amour envers la France. Il considère que tout immigré devrait penser "voilà, je viens d'ailleurs, j'avais d'autres meurs, j'appartenais à une autre culture, une autre civilisation, mais je veux vivre parmi vous (les Français), je veux vivre comme vous parce que je vous aime."

D'après Éric Zemmour, "c'est ce qu'ont fait des générations d'immigrés. Des immigrés italiens, des immigrés espagnols" utilisant l'exemple de Michel Platini, joueur de football international français emblématique des années 70 à 80. Selon lui, le fait que le joueur aux origines italiennes s'appelle Michel et non pas Michael est une preuve d'amour à la France : c'est comme ça et c'était beaucoup mieux ainsi parce que les Français étaient contents, ils étaient heureux …" dit-il, avant d'ajouter : "Vous savez il n'y a pas de peuple moins raciste que les Français. Ils veulent accueillir tout le monde, ils aiment tout le monde, il n'y a pas plus universaliste que les Français. Mais ils demandent (…) que les gens qui viennent d'ailleurs s'assimilent à leur mode de vie et vivent comme eux."