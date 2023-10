Conflit Israël-Hamas : Yaël Braun-Pivet interdit la venue d'une membre du FPLP à l'Assemblée

Après l'attaque terroriste du Hamas dans le sud d'Israël samedi 7 octobre au matin, la présidente de l'Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé sur le réseau social X (ex-Twitter) avoir interdit la venue d'une membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Mariam Abou Daqqa. Elle a expliqué que l'organisation à laquelle appartient l'invitée est classée comme organisation terroriste par l'Union européenne.

"Donner la parole à une personne membre d'une organisation terroriste à l'Assemblée nationale donnerait une tribune à la violence, à la haine et porterait une atteinte grave à nos principes démocratiques, plus encore eu égard à la situation actuelle au Proche-Orient", justifie Yaël Braun-Pivet (Renaissance) dans le communiqué. Celle-ci dit avoir appliqué l'article 13 du règlement intérieur de l'institution.

Invitée par la députée Ersilia Soudais (LFI) pour projeter son documentaire "Yallah Gaza" le 9 novembre à l'Assemblée, la militante palestinienne avait été conviée en raison de son engagement féministe, selon l'élue. Et "non pour son appartenance supposée au FPLP", a affirmé la députée. Cette dernière a aussi ajouté auprès de l'AFP : "Je n'ai d'ailleurs pas encore communiqué sur la projection que j'organise. (...) Il ne me serait pas venu à l'esprit de m'exprimer là-dessus aujourd'hui, deux jours après l'attaque du Hamas. Je regrette que Yaël Braun-Pivet n'ait pas eu la même retenue" explique l'élue de Seine-et-Marne.



Ce lundi, l'armée israélienne a ordonné un "siège complet" de la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste palestinien. Plus de 700 Israéliens ont été tués en un peu plus de 48 heures et 2.150 blessés ont été recensés, selon un nouveau bilan de l'armée. Côté palestinien, le bilan à Gaza est passé à 560 morts, selon les données des autorités locales datant de lundi, en début d'après-midi.