INVITÉ RTL - Immigration : "Le macronisme procrastine, c'est l'auberge espagnole", tacle Ciotti

Le tribunal administratif de Paris s'est opposé à l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen, accusé d'antisémitisme et d'homophobie. Il ne sera donc pas expulsé, contrairement à la volonté du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, une volonté soutenue par Éric Ciotti, invité de RTL ce vendredi 12 août.

"Quand on a un imam dont le tribunal administratif reconnait qu'il a eu des propos antisémites, qu'il a eu des propos discriminatoires contre les femmes, cet imam n'a rien à faire en France", affirme le député LR des Alpes-Maritimes. "Le ministre de l'Intérieur a eu raison sur le fond. Cette expulsion aurait dû intervenir beaucoup plus tôt, elle devrait être systématique", selon lui.

"Ce qu'il faut c'est une stratégie beaucoup plus globale. Il faut expulser ceux qui ne respectent pas notre droit, naturellement les délinquants mais aussi ceux qui remettent en cause nos principes républicains. La France doit retrouver le cours de son destin sur le plan migratoire. Celui qui est étranger en France et qui ne respecte pas la France, n'a rien à faire en France", poursuit Éric Ciotti.

Le député en a profité pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement : "Ce que je constate c'est qu'à nouveau on procrastine, on reporte les décisions. C'est un peu la marque du macronisme, c'est l'auberge espagnole".

