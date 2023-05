Le ministère de l'Économie s'est fixé un nouvel objectif de poids ce mardi 9 mai : un plan de lutte contre la fraude fiscale et plus particulièrement contre les très grandes fraudes et la fraude internationale. Cette initiative a vise à alléger "la pression sur les classes moyennes", selon Bercy, sans pour autant prendre pour cible les plus riches, prévient le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal.

"Je ne m'attaque pas aux riches, je m'attaque à ceux qui fraudent et notamment aux fraudes qui utilisent une part d'internationale, qui permettent de masquer des avoirs financiers dans des pays non-coopératifs, soit dans des grandes multinationales", explique Gabriel Attal, invité de RTL. "Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si la personne est riche ou pauvre, c'est de regarder si la personne fraude ou pas".

"D'ici la fin du mois, je présenterai la partie fraude sociale de mon plan", poursuit le ministre délégué. "À la demande du président de la République et de la Première ministre, je travaille sur l'ensemble des volets fraude fiscale, fraude sociale, fraude douanière. C'est un plan totalement complet".

