Fraude fiscale : Bercy espère récupérer 14,6 milliards d'euros, un record

L'État retrouve son argent. Gabriel Attal se félicite de résultats historiques dans la lutte contre les fraudes. Dans Le Parisien, le ministre des Comptes publics a annoncé ce jeudi 23 février que le recouvrement de la fraude fiscale a battu un record avec 14,6 milliards d'euros, soit près de deux fois le budget du ministère de la Justice. C'est 1,2 milliard d'euros de mieux en 2021 (déjà une année record).



Tous les types de fraudes relevés sont en augmentation : les contrôles fiscaux dans les entreprises représentent à eux seuls près de 9 milliards d'euros. Pour le gouvernement, cela ne veut pas forcément dire que les Français fraudent plus. Mais seulement que les techniques sont plus efficaces : plus d'un contrôle sur deux a été guidé par l'intelligence artificielle.

Les résultats de la douane sont aussi historiques : le trafic de tabac, c'est 650 tonnes saisies en 2022. Dernier volet, la lutte contre la fraude sociale, celle aux prestations comme la CAF représente 351 millions d'euros de préjudice, soit une augmentation de 14% ; 316 millions d'euros pour la fraude à l'Assurance maladie (44% de hausse). Il y a quelques semaines, une étude de l'Insee estime que la fraude à la TVA, à elle seule, pourrait représenter près de 50 milliards d'euros. Gabriel Attal promet d'intensifier la lutte avec la présentation d'un nouveau plan d'actions à la fin du premier trimestre.

