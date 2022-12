INVITÉ RTL - Éric Zemmour : "Pap Ndiaye crache sur la France alors qu'elle lui a tout donné"

Le parti Reconquête d'Éric Zemmour fête son premier anniversaire. Pour l'occasion, 4.000 personnes étaient présentes au Palais des Sports de Paris ce dimanche 4 décembre, pour un meeting du polémiste. Il a notamment lancé un nouvel appel à l'union des droites. Ce lundi, l'ancien candidat à la présidentielle (7,07%) était l'invité de RTL où il a d'abord fait l'état de son parti, un an donc après sa création. "Uniquement hier on a eu 15.000 ré-adhésions. Le jour-même", dit-il.

À l'heure actuelle, Éric Zemmour ne se projette pas encore sur 2027 ou même les élections européennes. "On verra. C'est loin, on se décidera entre nous. L'important avant c'est ce qu'on a dit hier, il faut parler des idées et des actions", dit-il. Parmi ses idées : l'union des droites. "La politique c'est un rapport de forces. J'ai bien compris que les appareils n'en voulaient pas. J'essaie de trouver des moyens de gagner, je n'en rêve pas la nuit", dit-il.

Le polémiste répond également au ministre de l'Éducation Pap Ndiaye qui l'a qualifié de "poison lent". "Contrairement à M. Pap Ndiaye, je ne suis pas un intellectuel indigéniste qui dit que la France est raciste parce qu'elle est simplement assimilationniste" lance-t-il, reprochant aussi au ministre d'avoir scolarisé ses enfants "dans une école privée et qui après fait la leçon à tout le monde". "Je fais l'éloge de la France contrairement à M. Pap Ndiaye qui crache sur la France alors qu'elle lui a tout donné".

