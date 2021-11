INVITÉ RTL - Éric Zemmour est un "matador du déclinisme", selon Jean-Yves Le Drian

"Le monde dans lequel nous vivons, après le Covid, est un mode plus grave que celui que l'on connaissait avant". Si Jean-Yves Le Drian dépeint une situation mondiale sous tensions, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères veut voir le positif et souligne que face à la "montée des populismes", "des pays ont tenu".

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 21 novembre, Jean-Yves Le Drian cite notamment les cas de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. "Les populismes sont contenus" mais "il faut agir pour gagner cette course de vitesse".

Et la France dans tout cela ? "La France n'est pas à l'abri de ce populisme", prévient l'ancien ministre socialiste. Il pointe du doigt Éric Zemmour qui "est un exemple frappant du populisme ambiant". "Il est l'incarnation du populisme en France, c'est un semeur de haine, semeur de fragmentation de la société française, semeur de divisions. Un matador du déclinisme", poursuit-il.

Jean-Yves Le Drian fustige notamment le fait que le polémiste "refasse l'Histoire" et "l'interprète à sa façon". "Il veut mettre la société française en situation de peur et il faut combattre cela", conclut-il.