INVITÉ RTL - Sophie Pétronin de retour au Mali : "qu'elle y reste", déclare Le Drian

Libérée en octobre 2020 après quatre années de captivité au Mali, Sophie Pétronin est retournée en mars dernier dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La décision de l'ancienne otage a scandalisé une partie de la classe politique française et de l'opinion. "Si elle est bien au Mali, qu'elle y reste", a de son côté lancé Jean-Yves Le Drian lors du Grand Jury RTL-LCI -Le Figaro du dimanche 21 novembre.

"On ne peut pas, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, mobiliser les services secrets, y compris les militaires, pour essayer de sortir cette femme de cette situation d'otage, la ramener, et qu'elle y reparte", a fustigé le ministre des Affaires étrangères au micro de RTL.

Interrogé sur l'éventualité d'un nouvel enlèvement de Sophie Pétronin, Jean-Yves Le Drian est resté silencieux quant à une intervention de la France pour la libérer une seconde fois. "Elle dit qu'elle est bien, donc j'imagine qu'elle est bien", a uniquement répondu le ministre.