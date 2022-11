INVITÉ RTL - Enfants qui dorment à la rue : le gouvernement prêt à réquisitionner

Fin octobre, 2.000 enfants ont dormi, chaque nuit, dans la rue, faute de logement ou de places en hébergement. Des élus ont adressé un courrier à la première ministre Elisabeth Borne, afin que des solutions soient apportées à l'approche de l'hiver. "Nous souhaitons donc vivement que l’État prenne des mesures en urgence pour la mise à l’abri spécifique de ces enfants et de ces familles", demandent ces élus.

Invité de RTL ce jeudi 17 novembre, le ministre délégué à la Ville et au Logement Olivier Klein a indiqué que cette situation est "insupportable". "On est extrêmement mobilisé sur cette situation (...) Le gouvernement a conservé le nombre de places disponibles dans les hébergements. Chaque soir, il y a 198.000 places. On a décidé de ne rien supprimer. Ce sont 5,5 millions d'euros chaque soir qui sont dépensés pour les héberger", a rappelé le ministre.

Afin de parvenir à une solution rapidement, Olivier Klein a expliqué avoir demandé aux préfets d'utiliser les fonds de réserve "grand froid" pour "pouvoir permettre d'accueillir encore plus d'enfants". "Aucun enfant ne doit dormir à la rue", a-t-il ajouté en indiquant que "s'il faut aller vers des réquisitions" ce sera le cas.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info