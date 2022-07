Famille : ma belle-fille m'empêche de voir mon fils

Marie est en couple depuis 6 ans. Cette relation ne lui convient plus depuis déjà 2 ans, pourtant, comme menottée, elle n'arrive pas à y mettre un terme.

Marie assume tout au sein du foyer tandis que son compagnon semble profiter sans jamais participer ou même exprimer une quelconque reconnaissance.

Après plusieurs tentatives de rupture, elle revient toujours vers cette homme froid et distant. Une attitude qui lui rappelle sa mère.

Rose n'a plus de nouvelle de son fils de 34 ans depuis plusieurs années. Cela a commencé lorsqu'il s'est marié et par la même occasion rapproché de sa belle famille. Pour Rose il semblerait que la famille exerce une emprise sur lui et bloque toute communication. Rose est désespérée et ne sait pas comment renouer avec son fils.



A cause de problèmes d'addictions à l'alcool et aux jeux, Ahmed est contraint de vivre dans sa voiture depuis 1 mois. Par hasard il vient de retrouver une vieille amie qui peut l'aider ponctuellement. Il tente dorénavant de sortir de cette situation malheureux.





Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Cécilia Commo recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Cécilia Commo :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook

