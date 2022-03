REPORTAGE - Femmes sans-abris : l'association Aurore offre un toit aux jeunes mamans

Le 31 mars sonne la fin de la trêve hivernale. Au moment où les expulsions peuvent reprendre, le centre Lumières du Nord à Paris (Xe arrondissement), géré par l'association Aurore, accueille 45 femmes et leur enfant. Ils y sont hébergés et accompagnés pour se reconstruire.



Ces jeunes mamans ont connu la rue ou la grande pauvreté, les violences physiques, psychologiques, se sont fait jeter dehors à l'annonce d'une grossesse, et rencontrent enfin un peu de douceur sur leur chemin.

Dans les couloirs du centre d'hébergement, malgré les terribles situations vécues par ces mamans, la vie prend le dessus, malgré tout. On entend les bébés, on voit des petits qui marchent à peine, passer d'une chambre à l'autre.

Les mamans et leur enfant restent ici quelques mois, le temps de stabiliser leur situation. Les salariés les accompagnent pour trouver une place en crèches, pour chercher du travail, pour se mettre en règle quand elles n'ont pas de papier. C'est le premier pas vers une vie un peu plus sereine.