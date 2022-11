INVITÉ RTL - Écologie : Christophe Béchu annonce le lancement d'une formation pour tous les maires

Sensibiliser à l'écologie et aux enjeux du changement climatique. Voici l'objectif de la formation lancée par le ministère de la Transition écologique. Invité de RTL ce mardi 22 novembre, Christophe Béchu a détaillé les contours de cette formation.

Elle sera ainsi à destination de tous les maires de France et ne sera pas obligatoire. Ils sont en "première ligne", a expliqué Christophe Béchu qui estime que "dans les deux ans qui viennent, 30.000 maires vont passer par cette formation et venir renforcer cette équipe de hussards verts de la République".

"L’idée est que dans les préfectures et dans les sous-préfectures", un "temps de formation" soit "organisé par les agences du ministère pour regarder, territoire par territoire, les conséquences du dérèglement climatique", a-t-il indiqué.

S'agit-il d'une mesure gadget ? Non, répond le ministre qui estime qu'il faut "sensibiliser et former les gens à ce qui se passe pour prendre les bonnes décisions". A cela s'ajoute une autre idée : un site internet sur lequel "chaque maire va partager sa solution" et chaque maire pourra y "aller et prendre des bonnes idées". Au-delà des idées, Christophe Béchu a rappelé que le gouvernement "apporte de l'argent et des moyens" : "2 milliards d'euros pour la seule année 2023" pour les communes de France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info