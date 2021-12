Face à un regain épidémique, notamment dû à la propagation du nouveau variant Omicron, le gouvernement a une nouvelle fois serré la vis pour tenter de contraindre les six millions de Français non-vaccinés à recevoir leurs trois injections. Le Premier ministre Jean Castex a en effet annoncé un nouveau projet de loi pour transformer le passe sanitaire en passe vaccinal.

Invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 19 décembre, le vice-président du Rassemblement national réagit à cette mesure qui divise. Les non-vaccinés "font partie de notre peuple et ont le droit de s'exprimer", clame Louis Aliot. "On ne va pas les exclure et les mettre au ban de la société", ajoute-t-il.

Selon Louis Aliot, le vaccin contre le coronavirus constitue une nouvelle fracture de la société. "Ça fait beaucoup", affirme le maire de Perpignan, qui cite également l'exemple des "gilets jaunes". "Je pense qu'il faut faire de la pédagogie, de l'information, rassurer et dénoncer quand il y a des choses qui inquiètent, notamment la vaccination des enfants", estime-t-il.