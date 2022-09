INVITÉ RTL - Coronavirus : Olivier Véran raconte la perquisition à son domicile en 2020

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, se confie sur la sortie de son livre Par-delà les vagues, un récit, un carnet de bord de la gestion de la crise du coronavirus. "J'ai voulu ouvrir les coulisses de la gestion d'une crise absolument hors norme. Je l'ai construit comme un scénario de série", explique-t-il ce dimanche dans Focus dimanche sur RTL.

Parmi les coulisses de cette crise sanitaire, l'ancien ministre de la Santé est revenu sur ce jour, ou plutôt ce matin d'octobre 2020, où son domicile de fonction avait été perquisitionné à 6h du matin dans le cadre d'une enquête sur la gestion de la crise sanitaire. "Je me couche à 2h30 du matin, le soir même on a prononcé l'état d'urgence sanitaire dans notre pays, la vague bat son plein, je dors 3h, 3h30 et ça frappe à la porte", raconte-t-il.

"Vous ouvrez la porte, vous avez une dizaine de personnes avec des brassards, premier truc qu'ils me disent c'est 'mettez un masque s'il vous plait'. Premier réflexe que vous avez, c'est vous demander qui est mort", dit-il précisant que les policiers "n'ont pas du tout été agressifs". "J'ai fait une vingtaine de cafés dans la matinée. Ils se baladent dans votre appartement, ils ouvrent les placards. On a sorti mon avocat du lit. Vous donnez votre téléphone portable, avec toute votre vie, ils ont scrollé mon historique internet devant moi".

"J'ai vécu ça de façon un peu désincarnée. Vous êtes acteur, vous les accompagnez. J'ai toujours compris que la justice avait besoin de travailler", ajoute le porte-parole du gouvernement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info