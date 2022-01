INVITÉ RTL - Clément Beaune est l’invité du Grand Jury dimanche

Présidence de l'Union européenne, tentatives d'apaisement dans la crise Ukrainienne, accords entre pays membres sur la gestion de la crise sanitaire... Ces dernières semaines, l'UE est sur le devant de la scène.

Les Vingt-Sept ont convenu mardi 25 janvier de mieux coordonner les règles applicables aux déplacements au sein de l'Union européenne et d'éviter d'imposer des restrictions aux détenteurs d'un certificat sanitaire européen, comme certains pays l'ont fait face à l'émergence d'Omicron. "Je crois que c'est important que nous ayons des règles strictes", a réagi le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune.

Quelques jours auparavant, ce dernier plaidait pour un dialogue direct entre l'Union européenne et la Russie sur l'architecture de sécurité en Europe, en pleine crise ukrainienne. "Ce que nous devons faire, c'est rester unis en tant qu'Occidentaux, être présents en tant qu'Européens. Est-ce que l'Union européenne fait assez ? Probablement pas aujourd'hui", avait-il notamment déclaré.

Face à la présence française dans tous ces dossiers, le secrétaire d'État répondra également aux interrogations de l'eurodéputé RN Nicolas Bay, premier vice-président du groupe Identité et Démocratie (ID) au Parlement européen, qui a récemment laissé entendre qu'il ne soutiendrait peut-être pas Marine Le Pen jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle et qu'il pourrait rejoindre Éric Zemmour.

