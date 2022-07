Ces deux derniers jours ont été très difficiles pour les Français en raison de l'épisode de canicule qui a fait grimper le mercure à des températures records dans beaucoup de villes. En plus de cet épisode caniculaire, la Gironde est touchée depuis plus d'une semaine par deux incendies qui ont ravagé plus de 20.600 hectares de forêts. Face à ces "incendies du siècle", Emmanuel Macron doit se rendre ce mercredi dans le département pour y rencontrer les pompiers.

Une prise de conscience tardive pour Grégory Doucet qui regrette l'absence de communication du gouvernement depuis le début des incendies et affirme que cela "fait 20 ans qu'il dure ce silence. On alertait au début des années 2000 sur la nécessité de se bouger et de prendre au sérieux la menace du réchauffement climatique. L'urgence, elle est là depuis 20 ans", assure le maire de Lyon sur RTL.

Estimant que le gouvernement "n'est pas à la hauteur", il souhaite toutefois éviter toutes formes de polémique et de "taper" sur le gouvernement car ce "n'est pas le moment selon lui" et que, en plus, "tous les gouvernements précédents ne l'ont pas été également", assène-t-il.

Il regrette juste les annonces d'Emmanuel Macron de faire de la transition écologique un sujet majeur de ces deux quinquennats : "Le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, il disait (...) qu'il allait s'emparer du sujet comme personne ne s'en était jamais emparé. Est-ce que ça a été le cas ? Non", explique Grégory Doucet. "On est allés pendant cinq ans de renoncement en renoncement", ajoute-t-il.

