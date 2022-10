INVITÉ RTL - Alexis Corbière souhaite qu'Emmanuel Macron refuse sa hausse de salaire

Mardi 11 octobre, le député LFI François Ruffin s'est attiré la foudre de ses collègues en dénonçant la hausse de quelque 250 euros brut de l'indemnité mensuelle allouée aux députés. De 7.240 euros bruts mensuels, elle est passée à 7.493 euros au 1er juillet dernier du fait de l'augmentation de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires.

"Ça tombe fort mal", a reconnu au micro de RTL son collègue insoumis Alexis Corbière, qui ajoute "mais le président de la République a aussi été augmenté". "J'aimerais bien que ce ne soit pas un discours antiparlementaire qui monte dans ce pays en disant 'oh les méchants députés'. Moi je ne la souhaitais pas cette augmentation", a-t-il rappelé.

"Emmanuel Macron aussi on peut lui poser la question", a relancé l'élu de Seine-Saint-Denis. "Si on est nombreux à la manifestation (de ce dimanche 16 octobre ndlr), on pourra dire 'Monsieur Macron, refusez l'augmentation de salaire'", a lancé Alexis Corbière.

Il estime que "la question n'est pas de nous diviser" mais de mieux rémunérer le travail.

