Le 18 septembre dernier, Jean-Luc Mélenchon apportait sa "confiance" et son "affection" à Adrien Quatennens, alors que ce dernier a admis avoir giflé sa femme. Dans le Grand Jury RTL, LCI, Le Figaro, Yannick Jadot parle d'"une erreur politique de la part de Jean-Luc Mélenchon".

En effet, selon lui, "la France insoumise gère leur affaire de mauvaise manière" avec "un certain nombre de dirigeants qui ont plutôt joué la solidarité masculine et viriliste que la protection des femmes".

Pour Yannick Jadot, "l'expression de Jean-Luc Mélenchon n'aide pas au combat contre les violences sexistes et sexuelles, pour l'égalité des femmes et des hommes." Néanmoins, il rappelle une nouvelle fois, que "l'important n'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais les femmes victimes de violence dans la société".

Ainsi, "on doit s'interroger sur nos comportements, sur la façon dont la société est organisée, la façon d'identifier les signaux et de les sanctionner", déclare le député européen, pour que les femmes ne subissent plus de violences.

