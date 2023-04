"Le 1er mai va être un des plus gros 1er mai sur la question sociale de ces 30 ou 40 dernières années", a annoncé d'entrée de jeu Laurent Berger ce dimanche dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Pour cette fête du Travail, le secrétaire général de la CFDT souhaite qu'elle puisse être une 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Tout un symbole, dans un contexte de vives oppositions contre le recul de l'âge du départ en retraite à 64 ans : "C'est la fête des travailleurs et des travailleuses. D'habitude on le sait, le 1er mai est concentré sur une population plutôt militante" a rappelé Laurent Berger. "Je pense que demain on aura des centaines de milliers de manifestants, peut-être 1 ou 1,5 millions", estime-t-il.

Le calendrier est idéal selon le secrétaire de la CFDT. Fin d'un weekend de trois jours et en pleine période scolaire pour certains, "tout le monde peut aller manifester. Car à part les forces de l'ordre, de santé et de service public, personne ne travaille ou très peu."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info