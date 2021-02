publié le 13/02/2021 à 05:12

Traumatisme crânien, épaule démise, fracture de la mâchoire... Ses blessures lui ont valu 19 jours d'ITT. Mardi 9 février, Norbert S., 72 ans, a été sauvagement agressé aux abords du lac de Bours, près de Tarbes, par un automobiliste d'une trentaine d'années. L'agresseur était au volant d'une Peugeot 106 ou 108 grise. Après avoir déposé plainte, la victime souhaite désormais retrouver le couple qui l'a secouru et relevé la plaque d'immatriculation de l'auteur des violences.

Le matin du 9 février, aux alentours de 10h30, Norbert S. regagne sa voiture après une promenade matinale. Un véhicule circulant à toute vitesse le dépasse et le sénior fait signe au conducteur de ralentir, raconte La Dépêche. "Ce jour-là, il pleuvait, et les trous dans la chaussée étaient remplis d'eau. J'ai levé la main pour lui recommander de ralentir, sans agressivité aucune", a expliqué l'homme au journal.

La situation s'envenime rapidement : le conducteur s'arrête au niveau de Norbert S., l'insulte et menace même de le tuer. L'individu, qui mesure plus d'1m80, se gare ensuite quelques mètres plus loin pour venir s'en prendre physiquement à sa victime. Un coup de pied à l'épaule et un coup de poing dans le visage plus tard, Norbert perd connaissance. Heureusement pour lui, un couple qu'il croise régulièrement dans cette zone était présent au moment des faits et lui est venu en aide.

Toute personne disposant d'informations sur cette agression est priée de contacter la brigade de gendarmerie de Tarbes.