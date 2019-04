publié le 28/04/2019 à 14:10

"Il faut être européen, en plus d'être patriote". Voici la vision de Michel Barnier, concernant le scrutin des élections européennes du 26 mai prochain. Le négociateur en chef pour l'Union européenne pour le Brexit rappelle être toujours membre des Républicains.



"Comme j'ai été membre auparavant du RPR et de l'UMP. Je suis membre de la famille gaulliste depuis que j'ai 15 ans et ça reste ma principale fierté d'être engagé pour le général de Gaulle et derrière lui à l'époque".

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 28 avril, l'ancien ministre a indiqué : "Je suis loyal dans ce parti, même si je dois dire que je suis souvent minoritaire, beaucoup plus européen que certains de mes amis. J'ai fait le choix d'être dans ce parti, d'avoir de l'influence et d'y peser".

Soutient-il la liste menée par François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains pour les élections européennes ? "Il y a des points de convergence importants, explique-t-il avant d'ajouter : Je sens dans mon propre parti des réticences sur la souveraineté européenne. Moi je dis qu'elle est obligatoire et qu'elle doit s'ajouter à la souveraineté nationale (...) Je ne suis pas complètement rassuré (par François-Xavier Bellamy ndlr) sur cette question et je demande à l'être".