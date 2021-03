"Il y a encore du boulot" : Macron répond à Moreno sur l'égalité femmes-hommes

publié le 08/03/2021 à 20:01

Ce lundi 8 mars est la journée Internationale pour les Droits des Femmes et Emmanuel Macron s'est rendu dans une pépinière d'entreprises, à la rencontre d'associations et de dirigeantes qui œuvrent pour plus d'égalité dans le monde du travail. À ses côtés, Élisabeth Moreno, la ministre en charge de l'égalité hommes-femmes qui regrettait hier sur RTL que le cabinet du chef de l'État ne compte qu'une seule femme.

Le président lui a répondu : "On va continuer. Non, ce n'est pas encore paritaire donc je pense qu'il faut continuer de faire des efforts, qu'il s'agisse des entreprises ou de la fonction publique. Moi je me félicite d'avoir réussi des choses. Typiquement, je pense qu'il n'y a aucun mouvement politique qui a mis autant de femmes députées. Par l'appel que j'ai fait, le groupe majoritaire est quasiment paritaire", a souligné Emmanuel Macron.

"Les nominations qu'on fait, dans les postes de préfets et d'ambassadeurs on est largement dans nos chiffres, mais on doit encore féminiser les cabinets, le vivier des hauts potentiels dans l'administration, exactement comme on le demande aux entreprises. Si on le demande aux entreprises, il faut le faire nous-même, donc il y a encore du boulot", a admis le chef de l'État.