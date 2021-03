publié le 08/03/2021 à 08:21

13 conseillers gravitent dans le cercle le plus proche d'Emmanuel Macron : 12 hommes, 1 seule femme. Cette absence de parité est d'autant plus noté que le président de la République a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l'égalité, la grande cause nationale de son quinquennat.

Pour, la députée LaREM de Maine-et-Loire Laetitia Saint-Paul, Emmanuel Macron "passe nécessairement à côté de talents". Invitée à l'antenne de RTL ce lundi 8 mars, la première militaire à siéger à l’Assemblée depuis 1918 estime que "quand on ne puise pas dans 100% des forces vives, mais qu'on puise dans 50% des forces vives, forcément on passe à côté de talents".

Mais cette élue de la majorité a tenu à souligner ce qu'elle qualifie être "un petit miracle" signé par le président de la République. "J'arrive pour la première fois de l'Histoire au sein d'un groupe majoritaire paritaire. Maintenant, cela paraît tout à fait normal", a-t-elle fait remarquer.

Le manque de parité au sein du premier cercle de conseillers d'Emmanuel Macron a aussi fait l'objet d'une discussion entre le président et la ministre déléguée en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes Élisabeth Moreno. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, elle a ainsi confié : "Je lui ai dit : 'Monsieur le Président, vous ne donnez pas l'exemple'". "Si on prêche quelque chose d'aussi important, il faut donner l'exemple", a-t-elle indiqué.