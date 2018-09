publié le 05/09/2018 à 12:43

Dans le cadre de la sortie de son dernier livre, "Journal d'un observateur", Alain Duhamel, journaliste politique, se confie sur sa carrière. Avec la volonté de tirer le "bilan" de sa vie, de son parcours, ses échecs et ses réussites, le journaliste s'est fait la réflexion suivante : "Je me suis dit que dans ce que j'ai vécu de l'intérieur, dans ma manière de connaître des hommes politiques, des hommes d'État (...) il y avait une dimension quasi privée qui pouvait intéresser".



Au micro de RTL, Alain Duhamel revient sur un événement phare de sa carrière : le 10 mai 1981, jour de la victoire de la gauche, représentée par François Mitterrand, à l'élection présidentielle. À l'époque, il couvrait ses huitièmes élections présidentielles et s'était fait raillé après la victoire de François Mitterrand, pour être un pilier de la télévision giscardienne.

Face à une place de la Bastille pleine à craquer de militants PS, scandant "Duhamel à la poubelle", la première émotion qu'a ressenti Alain Duhamel face à ce climat de chasse aux sorcières était la surprise. "Quand vous voyez des militants sur la place de la Bastille qui arrivent à ce qui est leur triomphe après 23 ans d'attente (...), quand on s'entend hué toute la soirée, c'est un choc désagréable, que je trouve, en ce qui me concerne, assez largement injuste".

De nombreuses collaborations très critiquées

Alain Duhamel profite aussi de ce livre pour revenir sur les critiques qu'il a reçues au cours de sa carrière, celles qu'il trouve fondées, et les autres. Et parmi ces critiques, celle de ses très nombreuses collaborations. Alain Duhamel rassure : il ne regrette absolument rien. "J'ai accompli un tas de choses très intéressantes dans des conditions dont je ne pense pas qu'elles puissent se répéter aujourd'hui", explique-t-il.



Selon lui, il est important d'"arriver à avoir un certain type de relations avec les hommes politiques sans être dépendant d'eux, parce que c'est évidemment ça le problème". Sur son indépendance politique, le journaliste assure "y avoir veillé" : "Le fait d'avoir une multiplicité de collaborateurs, ça me donnait une indépendance et un recul utiles et nécessaires pour ma liberté".



Enfin, Alain Duhamel confie qu'il n'est pas prêt à arrêter son métier d'éditorialiste sur RTL : "Pour moi, la retraite, prendre son temps et faire les choses différemment, c'est l'horreur absolue (...) Il se passe tellement de choses, j'ai tellement envie de réagir à ce qui se passe, d'essayer de comprendre, d'expliquer, de juger".