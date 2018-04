VIDÉO - "L'interview de Macron n'est pas une révolution", selon Alain Duhamel

publié le 12/04/2018 à 18:56

Emmanuel Macron a-t-il réussi son exercice de pédagogie lors de son interview de ce jeudi 12 avril ? "Il avait choisi de faire cet exercice, ça n'est pas ce qui est le plus brillant ou le plus nouveau. C'était un exercice d'explication. Il avait un objectif qui était de montrer sa fermeté. Il l'a fait à propos de Notre-Dame-des-Landes, de la SNCF et de la Syrie", analyse Alain Duhamel.



Selon l'éditorialiste, "ça n'est pas parce qu'il a dit merci à plusieurs reprises aux personnes âgées et aux retraités qu'il va brusquement les consoler. Est-ce qu'il va convaincre les automobilistes ? Ça m'étonnerait".

En revanche, "il a expliqué assez bien ce qu'était sa démarche vis-à-vis de la majorité des salariés et les objectifs qu'il avait. Il a voulu mettre au cœur de son raisonnement la prime à la France qui travaille, ça n'est pas une révolution, c'est une explication. Ça m'étonnerait que ça bouleverse l'opinion, dans un sens ou dans un autre", conclut Alain Duhamel.