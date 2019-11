Crise des hôpitaux : Macron dit avoir "entendu la colère" et annonce des "décisions fortes"

publié le 14/11/2019 à 16:24

Emmanuel Macron a déclaré avoir "entendu la colère et l'indignation" du personnel soignant" face à des conditions de travail "parfois impossibles", lors d'un déplacement jeudi à Épernay, dans la Marne, au moment où l'hôpital public manifestait.

"Cette situation, elle n'a pas commencé il y a un mois, 6 mois ou un an. Soyons lucides et honnêtes avec nous-mêmes: nous en héritons et elle est le résultat d'années et d'années de mise sous tension qui on fait peser sur l'hôpital l'essentiel de l'effort de maîtrise de dépenses de santé", a ajouté le chef de l'Etat, soulignant que "le plan qui a été mis en oeuvre ne va pas assez vite".