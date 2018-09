publié le 28/09/2018 à 20:02

On attendait beaucoup de la confrontation entre Laurent Wauquiez et Édouard Philippe, mais le véritable grand perdant est l'électorat de droite. Depuis près de deux ans, l'électorat des Républicains est perdu, sans champion. Jusqu'à fin janvier 2017, ils ont cru détenir le futur président de la République mais patatrac, il n'est même pas au deuxième tour. Pendant un moment, Emmanuel Macron a consolé l'électorat républicain après sa défaite en prenant des décisions dont la droite avait rêvé. Mais depuis quelques temps, le charme est rompu.



Jeudi 27 septembre au soir face à Édouard Philippe, un compagnon d'autrefois qui a traversé la rue, lui, l'occasion se présentait pour cet électorat de découvrir peut-être en Laurent Wauquiez le nouveau chevalier capable de remporter les tournois à venir. Et bien cela a été une cruelle déception.

Il a malgré tout tenu le choc face au Premier ministre. Il l'a même mis parfois dans l'embarras et souligné son impuissance face à l'immigration. Si c'était un concours pour désigner le roi du mépris, de la morgue et de l'hostilité, Laurent Wauquiez aurait gagné haut la main.

Laurent Wauquiez grille ses cartouches en se focalisant sur l'immigration

Le patron des Républicains a fait du Matteo Salvini. Problème, la place est déjà prise en France par Marine Le Pen. En misant tout sur le combat contre l'immigration, Laurent Wauquiez renforce son attractivité parce qu'il a le privilège de l'antériorité et de la constance dans le discours. Pour la masse de l'électorat Républicain, certainement préoccupée par l'immigration, mais qui récuse ce ton et ce vocabulaire, Laurent Wauquiez risque fort d'avoir grillé ses cartouches hier soir.