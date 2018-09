publié le 21/09/2018 à 20:41

Gilles Le Gendre est un néophyte de la politique, honnête et enthousiaste. Le dédoublement des classes primaires dans les zones difficiles, réformer la formation professionnelle, ce n'est pas rien.



Le plan pauvreté et le plan santé n'ont peut être pas reçu l'écho qu'ils méritaient. Les 311 députés de la majorité ne parviendront pas à renverser la vapeur si les ministres et le président de la République lui-même n'y mettent pas du leur.

Lorsqu'il a présenté le plan pauvreté, Emmanuel Macron n'était pas obligé d'adresser le même jour ses excuses au nom de l'État français à la veuve de Maurice Audin. En faisant cela, il pouvait se douter qu'il provoquerait des polémiques, reléguant au second plan les questions sur le plan pauvreté.

Le président n'était pas non plus obligé d'appeler le président du Sénat Gérard Larcher pour le mettre en garde sur l'attitude de la commission d'enquête sur Alexandre Benalla.

Ce ne sont pas les médias qui ont demandé au porte-parole du gouvernement d'en rajouter en évoquant le manque de "déontologie" du président de la commission d'enquête, alors que ce dernier avait conduit de manière impeccable l'audition de l'ancien chargé de mission de l'Élysée.



La correction à la marge de la hausse de la CSG pour les retraités donne l'impression que le gouvernement a mis un an à comprendre ce que les députés de la majorité essayaient de lui dire. Le gouvernement pratique le rafistolage fiscal, semblable aux pratiques de l'ancien monde.



Gérard Collomb, le premier soutien d'Emmanuel Macron, a dénoncé le manque d'humilité d'En Marche. Les ministres ressassent la nécessité de faire de la pédagogie, comme si les Français étaient des cancres incapables de comprendre.