et Marie-Pierre Haddad

publié le 10/07/2019 à 08:18

Un déremboursement dans un an. À partir du 1er janvier 2021, l'homéopathie ne sera plus remboursée par la Sécurité sociale. Agnès Buzyn a tranché en faveur de l'avis formulé par la Haute autorité de santé qui a comparé les bénéfices de l'homéopathie à ceux des médicaments placebos.

En attendant, et afin de mettre en place une phase transitoire, l'homéopathie sera remboursée à hauteur de 15%, jusqu'en 2021.



Invitée à l'antenne de RTL ce mercredi 10 juillet, Agnès Buzyn explique avoir pris cette décision sans aucune hésitation. "J’ai toujours dit que je suivrais l’avis de la Haute autorité de santé. Nous avons en France une autorité scientifique dont la mission est d’évaluer l’intérêt des médicaments qui doivent être remboursés par la Sécurité sociale (...) L’homéopathie n’avait jamais été évaluée et je l’ai demandée il y a un an", indique la ministre des Solidarités et de la Santé.

L'option du taux intermédiaire rejetée

Alors que certains dénoncent une décision politique, Agnès Buzyn assure que "la politique n’a rien à faire dans le remboursement des médicaments. Ils doivent prouver leur utilité (...) On ne doit pas mêler la politique aux résultats scientifiques. Cependant, la ministre reconnaît avoir du faire face à "beaucoup de pressions".



Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France où sont installés les locaux de l'entreprise Boiron, avait proposé un déremboursement partiel : 15% au lieu de 30% actuellement. Agnès Buzyn n'a pas retenu cette option. Selon elle, "ça n’a pas de logique".

"Il y a énormément de médicaments qui ne sont plus remboursés par la Sécurité sociale (...) Si j’acceptais un taux intermédiaire pour l’homéopathie, tous ces médicaments seraient revenus vers moi; en demandant des explications. Ça laisse de la place à l’arbitraire", met en garde la ministre des Solidarités et de la Santé.