publié le 12/08/2018 à 12:30

François Hollande prépare-t-il son retour ? A-t-il envie de repartir à la conquête de l'Élysée ? Depuis fin juillet, de mystérieux tracts "Hollande 2022" sont distribués dans plusieurs villes, en région parisienne, à Marseille ou encore dans le Puy-de-Dôme, mais l'ancien chef d'État n'en est pas l'émetteur.



À l'origine de l'initiative se trouverait Inventons Demain, un "groupe de réflexion et d'action de Gauche" - comme il l'est écrit sur son site. Le réseau, créé il y a cinq ans, est constitué de jeunes élus locaux et serait représenté dans une cinquantaine de départements.

Le Journal du dimanche dévoile ce dimanche 12 août le visuel et le contenu du document : "Qui a tenu face aux attentats ? Qui a rétabli les comptes publics ? Qui a inversé la courbe du chômage ? C'est François Hollande. L'histoire n'est pas terminée", peut-on lire sur le fameux tract.

Quel est le but de la démarche ? Tester la côte de popularité de l'ancien président auprès des électeurs en vue d'une éventuelle candidature à la prochaine présidentielle ? Un membre du groupe Inventons Demain, interrogé par le JDD sous couvert de l'anonymat, réagit : "Quelle empreinte a-t-il laissé chez les Français ? Que gardent-ils en mémoire un an après ?" "Personne ne remet en cause son honnêteté et son coté sympa, proche des gens. Ce sont déjà deux atouts énormes en politique".



Ce dernier confie également à l'hebdomadaire que l'accueil des tracts a été "beaucoup moins hostile" que lors des législatives. D'après le JDD, l'entourage de François Hollande aurait assuré qu'il "n'a rien demandé, rien commandé" et parle d'une initiative "totalement indépendante" de l'ancien chef de l'État. Le principal intéressé ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Il y a quelques semaines, Julie Gayet avait confié au Parisien "beaucoup de gens espèrent le retour de François Hollande". L'accueil des tracts pourrait valider cette thèse... ou pas.