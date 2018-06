François Hollande défend son bilan et tacle les frondeurs

"Ce qui a été le plus difficile, le plus insupportable même, ce sont les comportements humains", a cinglé François Hollande

publié le 08/06/2018 à 07:30

Son discours à la maison de la Chimie, dans le très chic VIIe arrondissement de Paris, était attendu. François Hollande s'est affairé pendant plus de deux heures, jeudi 8 juin, à défendre le bilan de son quinquennat. L'ex-locataire de l'Élysée a notamment fait part de sa "fierté" d'avoir présidé "humainement" avant de fustiger une nouvelle fois l''irresponsabilité" des frondeurs.



"Si je revendique avec fierté ce que j'ai fait, même si je reconnais aussi des erreurs, la fierté la plus grande, c'est quand on me dit que j'ai présidé humainement", a déclaré l'ancien président de la République, s'exprimant devant environ 450 personnes à l'invitation de la Fondation Jean-Jaurès. Car "le plus difficile dans l'exercice de la fonction présidentielle, c'est de ne pas s'isoler ou s'éloigner et de se mettre tellement haut que plus personne ne vous voit", a-t-il poursuivi.



Allusion au pouvoir "jupitérien" d'Emmanuel Macron ? Le chef de l'État ne s'est pas montré plus explicite, évoquant d'ailleurs à peine, au cours de ces deux heures, la politique de son successeur, qu'il a beaucoup critiqué dans ses récentes interviews. Tout au plus a-t-il souligné que la loi El Khomri avait été "détricotée", "parce que pour qu'il y ait négociation dans les entreprises, il faut qu'il y ait des syndicats".

Macron, le "candidat venu de nulle part"

François Hollande a également fustigé la "facilité qui a été de s'en prendre au système". "Qu'est-ce c'est que le système, si ce n'est des partis politiques, un Parlement, des élus, des syndicats, des corps intermédiaires, et le suffrage universel pour les porter ?", s'est-il demandé, quelques minutes après avoir parlé d'Emmanuel Macron comme d'un "candidat venu de nulle part". "Les nouveaux partis ne peuvent pas être seulement des partis internet !", a-t-il lancé un peu plus tard.



Égrenant les crises qui ont émaillé son quinquennat, l'ancien chef de l’État a affirmé que ce qui avait été "le plus difficile" à affronter, "le plus insupportable même", n'avait été ni la crise économique, ni le terrorisme ou les crises internationales, mais "les comportements humains, le manque d'esprit de solidarité (...) l'individualisme des comportements". Interrogé sur les frondeurs, François Hollande s'est montré plus direct. "J'ai pensé qu'il y aurait un principe de responsabilité qui finirait par les saisir. Alors qu'en fait c'est un principe d'irresponsabilité qui n'a cessé de les tourmenter", a-t-il tancé.



Mélenchon veut la "disparition de la gauche de gouvernement"

Il a toutefois reconnu une part de responsabilité dans la division de sa majorité, la faisant remonter à 2005 et au maintien dans le parti de ceux qui avaient défendu le "non" au référendum sur la constitution européenne, malgré la position en faveur du "oui" du parti. "L'avenir d'un parti, c'est sa clarté et sa cohérence et son unité. Mas pas une unité où on rassemble tout le monde pour ne rien penser, pour ne rien dire. Une unité où c'est l'ensemble qui sait où il va et où il saura être cohérent", a-t-il souligné, comme pour dispenser un conseil à Olivier Faure.



François Hollande a aussi battu en brèche le souhait de l'aile gauche du parti de se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon, "qui ne veut pas l'union" de la gauche mais la "disparition de la gauche de gouvernement". "Il est rare que la boule aille vers son destin qui est qu'on lui coupe la tête", a-t-il ironisé.



"Socialisme de l'individu"

Interrogé par Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation, Daniel Cohen, président de son Conseil d'orientation scientifique, Anne Muxel, directrice de recherches en science politique au Centre de recherches politiques de Sciences-Po (Cevipof), François Hollande s'est efforcé de tracer des perspectives en défendant un "socialisme de l'individu", où les droits individuels sont garantis collectivement.



La "lutte contre les inégalités", l'écologie, la place des territoires, la "construction d'un pacte national", c'est "sur ces bases-là qu'il peut y avoir un retour de la social-démocratie", a-t-il estimé.



Peu de ténors de PS avaient fait le déplacement. Le premier secrétaire Olivier Faure était absent, voulant par là marquer une distance entre "la part de vérité" de l'ancien chef de l'État et l'inventaire que dressera de son côté le Parti socialiste. Le sénateur Rachid Temal, membre de la direction du parti, était en revanche présent. "Rehausser le bilan de François Hollande c'est faciliter l'avenir des socialistes", avait-il twitté jeudi matin.