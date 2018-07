Henri Guaino était l'invité de RTL

publié le 27/12/2016 à 07:20

La victoire éclatante de François Fillon à la primaire de la droite et du centre ne plaît pas à tout le monde sur le banc des Républicains. À commencer par Henri Guaino. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy ne s'est pas privé de vilipender le programme social et économique du député de Paris. L'Arlésien ne goûte que très peu aux débats ouverts par le candidat sur l'assurance-maladie, l'assurance-chômage, le droit du travail, les privatisations ou sur les retraites.



"C'est un projet anxiogène (...) C'est une purge, c'est une politique, une fois de plus, de restriction budgétaire à tout-va, de rationnement à l'aveugle", a notamment cinglé Henri Guaino. Une mésentente programmatique qui le pousse à se présenter à l'élection présidentielle. Le candidat hors primaire a ainsi adressé, lundi 19 septembre, une lettre de quatre pages aux maires afin d'obtenir leur parrainage. Où en est aujourd'hui la course à la signature de celui qui n'avait pas réussi à obtenir le soutien de suffisamment d'édile lors de la primaire de son parti ?

"Vous savez bien que l'effort pour couper aveuglément dans la dépense publique et supprimer des centaines de milliers de postes dans les fonctions publiques portera en priorité sur les territoires les plus fragiles de la ruralité et des périphéries urbaines", prévient l'élu dans sa missive, dont Le Figaro s'est procuré un exemplaire. Henri Guaino espère que cette démarche explicative lui permettra de se poser en opposant principal de François Fillon.



