publié le 18/09/2018 à 07:00

Le deuxième vice-président des Républicains fait son come-back politique. Guillaume Peltier, député du Loir-et-Cher, revient après deux mois d'absence de la scène médiatique. "Les Français n'attendent pas des hommes politiques qu'ils soient des commentateurs ; ils nous demandent de réfléchir et d'agir", a-t-il déclaré dans Le Figaro le 14 septembre dernier. Il est convaincu que "grâce au leadership, à la constance et à la force de conviction de Laurent Wauquiez, nous sommes devenus audibles".



Le n°3 des Républicains (LR) souhaite une politique économique qui récompense le travail associant baisse des dépenses et hausse des salaires. Mais alors économiquement, est-ce que tout est à jeter dans la politique du Président Macron ? Guillaume Peltier veut-il toujours augmenter le Smic de 10% et baisser les charges ? C'est les questions auxquelles il devra répondre face à Élizabeth Martichoux dès 7h45.