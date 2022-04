C'est une des questions que se pose le gouvernement français depuis le début la guerre en Ukraine : comment se passer du gaz russe, alors qu'aujourd’hui, 17 % des approvisionnements en gaz de la France proviennent de Russie.

Mais selon notre sondage BVA pour Orange et RTL, les Français ont décidé se montrer de la population ukrainienne, puisque 81 % se montrent "favorables" pour arrêter d'acheter du gaz provenant de Russie. 42 % des Français se montrent même "très favorable".

Dans le détail, les plus de 60 ans et les retraités sont en moyenne 87 % à être "favorable" à cet arrêt. Alors que dans le sens inverse, les 18-24 sont plus opposés (25 %) à une telle mesure.

Chez les électeurs, les militants d'Éric Zemmour sont plus de la moitié (52 %) à se montrer contre l'arrêt de l'achat de gaz en provenance de Russie. En revanche, les électeurs de LREM (91 %), d'EELV (89 %) et de LR (87 %) se montrent particulièrement "favorables" à cette sanction contre la mesure.

Sondage BVA réalisé pour Orange et RTL les 21 et 22 mars 2022 auprès d’un échantillon de 1004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.