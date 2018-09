publié le 13/09/2018 à 13:08

Emmanuel Macron va reconnaître jeudi que le mathématicien Maurice Audin, disparu en 1957, est "mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France", a annoncé l'Élysée. À cette occasion, la présidence de la République a reconnu que la France avait instauré un "système" recourant à la "torture" pendant la guerre d'Algérie.



Le chef de l'Etat remettra une déclaration en ce sens à la veuve de Maurice Audin et annoncera "l'ouverture des archives sur le sujets des disparus civils et militaires, français et algériens".

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...