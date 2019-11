publié le 15/11/2019 à 19:00

En prévision de la grève du 5 décembre, le Premier ministre Édouard Philippe va rencontrer dans peu de temps les différents syndicats. Invité de RTL soir ce vendredi 15 novembre, Yves Veyrier, secrétaire général de Force Ouvrière, confirme que cette rencontre est "dans les programmes", même s'il n'a pas encore de "date précise" et annonce qu'il s'y rendra.

"Nous l'avons toujours dit, si nous appelons à une grève le 5 décembre, c'est que nous voulons être écoutés. À chaque fois que je pourrai faire en sorte d'être entendu, je le ferai", explique-t-il.

Le secrétaire général de FO explique s'être déjà "longuement expliqué sur chaque aspect de la réforme, et sans relâche". "Est-ce que nous serons plus entendus cette fois parce que le gouvernement a peur de la grève du 5 décembre ?, s'interroge-t-il, je ne sais pas".



Concernant cette mobilisation, Yves Veyrier a confirmé la préparer "depuis plusieurs semaines", et ne pas être satisfait des premiers pas du gouvernement face à la grogne, citant notamment l'instauration de la clause du grand-père. Selon lui, "c'est rassurer celles et ceux qui sont en activité et concernés en leur disant : le prochain système ne vous concernera pas, mais ça signifie très clairement que les droits actuels ne seront pas conservés ou à l'identique demain. On ne peut pas dire aux enfants et petits-enfants : tant pis, vous vous débrouillerez et nous on a sauvé notre situation", conclut-il.